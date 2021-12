“Natale è - Vasto d'inCanto” un canto di Natale con le eccellenze vastesi

Bellissimo il videoclip natalizio scritto e diretto da Auro Zelli, con il patrocinio del Comune di Vasto. Mentre si vede la giovane attrice vastese Sofia Fiore passeggiare nei luoghi più belli del centro storico di Vasto, si alternano le eccellenze canore del nostro territorio per una canzone natalizia che valorizza la condivisione.

Tantissimi cantanti e i musicisti vastesi che con grande entusiasmo hanno aderito al progetto: Umberto Palazzo, Stefano De Libertis, Fabio Falcone, Nicola Cedro, Fernanda D’Ercole, Danilo Laccetti, Laura Laccetti, Fabio Neri, Francesco Marchesani, Giorgia Loreto, Alessandra Sansovito, Anna Maione, Andrea Ianez, Dario Parascandolo, Emily Delli Quadri, Greta De Santis, Davide Alfieri, Luca Di Risio, Alessia Laccetti, Andrea Colonna, Patrizia “Quello che le donne non dicono”, Enea De Libertis, il Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino del Vasto”, diretto dal maestro Luigi Di Tullio, Coro Polifonico Stella Maris, diretto dalla maestra Paola Stivaletta, Coro Angel’s Eyes Gospel Choir, diretto dal maestro Danilo Laccetti, Coro “Art Junior” Ass. Golfo delle idee diretto dalla maestra Maria Grazia Pezzutto, Coro Allievi Only One Studio e Ass. GunG Ets Aps, Coro Allievi Music Player Academy diretto dal maestro Piero Garone, Coro “Warm Up”, diretto dal maestro Alessandro Bronzo, Coro polifonico San Paolo, diretto dalla maestra Giorgia Loreto, Vasto d’Incanto.

Ecco alcuni commenti.

Fabio Falcone: “Questo straordinario lavoro è un esempio di quanto sia potente la musica. Mi sono emozionato nel vedere il video. Per me è stato un onore far parte di questa comunità.

Quando Auro mi ha chiamato per coinvolgermi in questa follia, ho detto di sì, perché sapevo sarebbe stata un’occasione unica e perché volevo fosse un esempio per tutti. Ho fatto da collante tirando dentro Luca ed altri professionisti, che a loro volta si sono tuffati meravigliosamente in questo abbraccio collettivo. Che bello ascoltare la voce di tutti coloro che hanno partecipato, gente che stimo, bella gente, gente fantastica. La nostra gente ! Generazioni a confronto. Tutti insieme per la prima volta. Questo video è anche un messaggio per chi da Vasto è andato via in cerca di un posto migliore. Questo video è anche per chi ha deciso di non esserci. Questo video è soprattutto per chi arriverà e per chi, come me, crede nel futuro. Nutrite i vostri sogni, coltivate ideali elevati, non abbiate mai paura di mettervi in gioco e ricordate che .... INSIEME E’ SEMPRE MEGLIO !”

Danilo Laccetti: “Ho conosciuto Auro questa estate alla cerimonia d' inaugurazione di una strada di Vasto marina intestata alla memoria di Angelo Canelli. Dopo 4 mesi, Auro mi ha chiamato coinvolgendomi in un progetto folle con l’intento di unire gli artisti Vastesi in un suo brano di Natale. Auro Zelli è un'artista vero, autentico e sa' usare perfettamente il linguaggio del Cuore, sono felice ed onorato di averlo conosciuto e di aver partecipato a quella che lui definisce una follia.

Fabio Neri: "Ho adorato fin da subito quest'idea meravigliosa di Auro Zelli. E' una stupenda cartolina per Vasto e per questo Natale, condividere insieme a tutti loro quest'esperienza mi ha riempito tantissimo, in questo tempo strano e segnato anche dalla solitudine e dai personalismi non ci poteva essere messaggio migliosre. La musica, come tutte le cose belle della vita, va fatta insieme.

Testo e Musica Auro Zelli.

Arrangiamenti di: Auro Zelli e Stefano De Libertis.

Produzione dalla Only One Record - Vasto e l'Ass. Cult. GUNG Ets – Aps. Rap Freestyle by Pablo El Perro

Batteria Davide Furia

Chitarre Marco Petta

Pianoforte Stefano De Libertis

Basso: Umberto Cinalli

Percussioni, Chitarra Acustica Auro Zelli

Programmazione Editing e Mix Stefano De Libertis

Videoclip diretto da Kevin Zingarelli

Drone Graziano Di Totto Italvolo

con la partecipazione di Sofia Fiore.

Progetto e Coordinamento Artisti Auro Zelli