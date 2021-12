Taglio del nastro alla 'Città del Cinema Vasto', proiezioni al via

E’ stata inaugurata questa mattina la Città del Cinema, la multisala di Corso Europa a Vasto. Già nel pomeriggio sono in programma le prime proiezioni.

Taglio del nastro all’ingresso affidato al sindaco di Vasto, Francesco Menna ed al gestore Carmine Sarni. Subito dopo la benedizione da parte di Don Alvaro Forcellini, parroco di San Giovanni Bosco, nella sala uno si è tenuto l’incontro con i giornalisti.

“Torna oggi il cinema in città con la riapertura della multisala”, ha detto il sindaco consegnando una targa a Sarni per la riapertura della struttura e per aver creato nuovi posti di lavoro. “Ringrazio la famiglia Sarni per questa riapertura di cui si sentiva l’esigenza. È un ulteriore segnale di fiducia per rivivere una delle attività che prima della chiusura del cinema ci sembravano così scontate”, ha rimarcato Menna.

“Il cinema è un luogo di cultura alla portata di tutti capace, come pochi altri – ha aggiunto l’assessore con delega alla Cultura, Nicola Della Gatta – di elevare la qualità di una comunità, perché stimola la creatività degli spettatori suscitando la loro riflessione sui grandi temi della vita. Mentre con responsabilità lavoriamo a recuperare la normalità di cui la pandemia ci ha privato, la riapertura del nostro cinema, che è luogo di aggregazione ed appartenenza sociale, costituisce un motivo di gioia per tutti”.

“Con grande soddisfazione abbiamo conseguito un risultato importantissimo per la nostra città. La riapertura del Cinema prima di Natale era un obiettivo non scontato. Il primo atto di Giunta del nostro secondo mandato amministrativo – ha concluso l’assessore al Patrimonio e all’Avvocatura comunale, Paola Cianci – è stato determinante ai fini della presentazione della istanza al Giudice dell’esecuzione di procedere all’assegnazione della gestione. Ringraziamo l’Avvocatura comunale per il lavoro svolto che ci permette di restituire agli amanti del cinema di tutte le generazioni la possibilità di vivere la proprie passioni con una scelta di qualità dei film che verranno proiettati”.

Soddisfatto Carmine Sarni gestore del cinema che ha annunciato che non appena saranno liberati i locali che ospitano il McDonald’s sarà aperto un punto ristoro.