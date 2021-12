I vastesi Cesare Altieri e Andrea Di Gregorio nei vertici dell'Unione Nazionale CNA Installazione Impianti

La CNA Abruzzo è molto ben rappresentata all'interno degli organismi nazionali di CNA Installazione Impianti.

Ben cinque rappresentanti sono infatti entrati a far parte dei comitati esecutivi per i diversi mestieri che compongono il mosaico dell'Unione: si tratta di Cesare Altieri di Vasto per i termoidraulici, Andrea Di Gregorio di Vasto per gli ascensoristi, Berardino Pierleoni di Avezzano per gli elettronici, Eros Germano di Pescara per i frigoristi e Daniele Di Febo di Tortoreto per i riparatori elettrodomestici.

Il coordinatore di questo gruppo abruzzese è Silvio Calice. A loro i migliori auguri di buon lavoro!