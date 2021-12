Buona sinergia alla base del successo dei mercatini Natalizi a Fresagrandinaria

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Buon successo per la prima manifestazione Natalizia organizzata dalla Pro loco di Fresagrandinaria. A confermarlo sono proprio gli organizzatori " questo è stato il primo mercatino di Natale in paese, è stato un ottimo inizio. Le storie animate raccontate da Andrea Bartola, in particolare, sono piaciute a grandi e piccini. Le canzoni natalizie hanno fatto da sfondo rallegrando l'atmosfera. Buona anche la risposta dei commercianti che con i loro stand hanno creato un'atmosfera fiabesca".

Tanta soddisfazione anche da parte dell'amministrazione comunale che : " ringrazia di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, che ha riempito di persone e di gioia il centro storico di Fresagrandinaria, creando un'atmosfera Natalizia davvero incredibile. È stato davvero emozionante vedere le persone unite e col sorriso dopo due anni di pandemia, i soci Pro loco con poco più di due settimane hanno reso possibile tutto ciò".

"Siamo davvero felici ed orgogliosi che l'evento abbia avuto un tale successo" conferma il primo cittadino Lino Giangiacomo, "questo è stato l'evento della ripresa in cui finalmente si è respirata un po'di leggerezza".