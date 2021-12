Torna a Vasto l’Albero di Natale all’Uncinetto

Grazie all’impegno di Andrea Buontempo amministratore del gruppo facebook “Sei di Vasto se…”, di Silvia Del Prete e delle Uncinettine di Vasto, torna anche quest’anno l’Albero di Natale all’uncinetto, con la collaborazione del Consorzio Vasto in Centro e del Comune di Vasto. L’albero è fatto interamente di mattonelle dette Granny square in lana ed è sorretto da una struttura portante in ferro alta 10 metri e larga 3 metri alla base.

Quest’anno con una collocazione che valorizza il lavoro del numeroso gruppo delle uncinettine incredibilmente laboriose. L’albero è stato installato a Corso Nuova Italia tra gli ex Palazzi Scolastici e rimarrà ad augurare buone feste fino a dopo l’Epifania.

Questa mattina l’impegnativo montaggio è stato seguito da Giuseppe e Andrea Buontempo, dalla ditta di montaggio Media Edil di Luigi Salvatorelli e da Lino D’Avino.

Andrea Buontempo ringrazia la ditta CI.TRA autotrasporti di Pierluigi Cinquina che ha messo a disposizione il suo capannone per l'assemblaggio dell'albero all'uncinetto.

L’Albero di Natale all’Uncinetto è un grande segno di speranza, fatto dalle mani sapienti di tante donne di Vasto, ma anche del Comprensorio Vastese e di tante regioni d'Italia, che hanno partecipato ad un progetto di bellezza per la città di Vasto, impegnando il loro tempo libero, con splendide mattonelle all’uncinetto, una più bella dell’altra.

Quei fili colorati, così sapientemente intrecciati, uniscono tante persone. E questo senso di unione, di solidarietà, di impegno condiviso, diventa il più bel augurio che facciamo tutti a Vasto per questo Natale.

Foto di Lino D’Avino