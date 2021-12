Prima edizione Mercatini Natalizi

Il conto alla rovescia è partito. Il borgo di Fresagrandinaria si prepara ad accogliere le prossime festività organizzando i mercatini natalizi. Due le date per questa prima edizione, il 19 Dicembre e il 4 Gennaio . Evento fortemente voluto dalla Pro loco, il cui presidente Carlino Di Biase, così esordisce: " Ci troviamo in un periodo storico molto particolare, abbiamo pensato che vestire il paese a festa potesse essere un buon modo per portare colore e calore ai nostri concittadini. Ci siamo impegnati a realizzare addobbi esclusivamente con materiali di riciclo, dai pupazzi neve, all'albero in piazza , all'ampliamento del presepe . Aspettiamo con ansia gli espositori di domani, alcuni dei quali arrivano fuori regione, ed invitiamo tutti a venirci a trovare per passare un pomeriggio all insegna della spensieratezza." Chiaro e decisivo il messaggio del presidente, che a microfoni spenti racconta l'impegno dei soci nel realizzare due giornate dedicate ai grandi e ai piccini " la giornata di domani si svolgerà all insegna dei racconti animati, i bambini saranno accolti da Andrea Bartola, attore ed educatore Vastese, a fare da contorno il villaggio di Babbo Natale, per gli adulti una passeggiata tra le bancarelle , piene di idee regalo e dolciumi , e tanto buon cibo tradizionale, dalle scrippelle alle pallotte cacio e uova, con brulé e tanto ancora"

Quindi non ci resta che visitare questo borgo dai cittadini accoglienti e gentili.