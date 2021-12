Regione Abruzzo: 30 posti per operatori del mercato del lavoro

Pubblicato in data 10 dicembre, sul sito della Regione Abruzzo, il Bando di Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 30 posti di categoria C, profilo professionale “Operatore del mercato del lavoro” a tempo pieno e indeterminato.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema informatico regionale denominato “Sportello Digitale Regione Abruzzo” e utilizzando l’indirizzo: https://sportello.regione.abruzzo.it.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 9 gennaio 2022.

Bando disponibile al link https://www.regione.abruzzo.it/system/files/concorsi/157583/bando-operatore-mercato-lavoro-c.pdf .