Nozze d’argento tra Casalbordino e la danza

Fine anni novanta, un millennio fa si potrebbe dire con una facile battuta. E, per chi li ha vissuti, sembrano passate ere geologiche. Un mondo completamente diverso da oggi, tante attese, speranze, sogni per il secolo e il millennio in arrivo. Sui social network impazzano pagine in cui si afferma che solo chi li ha vissuti oggi potrebbe comprenderli. In quei mesi per la prima volta Annamaria Di Giacomo, maestra di danza con un ricco e straordinario curriculum artistico, giungeva da Pescara a Casalbordino. Fu l’inizio della scuola di danza in paese, un’avventura che è entrata nel cuore e nella storia di Casalbordino e di generazioni di famiglie.

Sono passati venticinque anni, le prime allieve allora bambine in tenera età son diventate adulte, hanno intrapreso le strade più varie della vita, si sono affermate, hanno costruito famiglie. E tante altre classi hanno percorso una parte del cammino con la scuola di danza “L’Arte in Movimento”, è probabilmente impossibile riuscire a contare tutte le bambine. Così come è impossibile, per chi non ha assistito ai tantissimi spettacoli presso l’Auditorium Comunale “Tito Molisani” e non ne ha vissuto le attività comprendere appieno l’atmosfera, la passione, la dedizione che hanno animato questi cinque lustri. “L’Arte in Movimento” non è stata, e non è, solo una scuola, un momento della giornata tra i tanti. È una famiglia dinamica, calorosa, un album che si arricchisce ogni anno di più di gioia e commozione. La maestra Annamaria è, per generazioni di casalesi, una persona di famiglia, affettuosa quasi come una madre nell’accompagnare le danzatrici sul palco.

Ogni anno, fermati solo dalla pandemia l’anno scorso, mesi e mesi di preparazione, prove, pomeriggi intensi e vibranti insieme per organizzare minuziosamente e fin nei più piccoli dettagli lo spettacolo finale dell’anno della scuola. Spettacoli sempre straordinari, intessuti dalla bravura e dalla passione per l’arte.

Si è svolta questa mattina, nella Sala del Pellegrino a Miracoli, l’evento “Natale in Danza”. Occasione per ricordare l’importante traguardo raggiunto dal connubio tra “L’Arte in Movimento” e la comunità di Casalbordino. Durante la manifestazione gli assessori Amerigo Tiberio e Umberto D’Agostino hanno consegnato “da parte dell' Amministrazione Comunale, la targa di merito per i 25 anni di attività alla maestra di danza Annamaria Di Giacomo, che decise 25 anni fa di aprire una scuola di danza in località Miracoli” ed espresso i “complimenti a tutte le allieve” della scuola.