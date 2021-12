Il 13 dicembre al via le preselezioni per il Concorso Ordinario Infanzia/Primaria

Il 13 dicembre ci saranno le preselezioni per il Concorso Ordinario della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria.

Il Concorsone si sarebbe dovuto svolgere molto tempo prima, ma a causa del Covid è stato rimandato.

In Abruzzo, molti sono i candidati che confidano le loro speranze in questa preselezione per ottenere il tanto sospirato ruolo, per un numero esiguo di posti.

La preselezione dei candidati si svolgerà in diversi Istituti dell'Abruzzo e sarà Computer-based, su argomenti di cultura generale. In bocca al lupo a tutti i candidati.