Gravidanza e vaccini: tutte le informazioni al Pala Colle dell'Ara a Chieti

Il personale ostetrico del percorso nascita dell’ospedale di Chieti sarà a disposizione delle future mamme per tutte le informazioni che riguardano il vaccino Sars-CoV-2, non solo fortemente raccomandato in gravidanza, ma dichiarato sicuro dagli studi ad oggi pubblicati riportando dati rassicuranti e nessun rischio correlato.

Tutte le informazioni saranno date al Pala Colle dell’Ara, replicando il format già sperimentato con successo in precedenza e riscuotendo grande interesse da parte delle mamme in dolce attesa. Inoltre saranno a disposizione per chi si volesse vaccinare nella stessa giornata.

Il servizio sarà disponibile nelle giornate del: 14, 15, 22 e 29 dicembre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 13.00.