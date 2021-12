Alimenta la solidarietà “basta poco per donare tanto” con Un Buco nel tetto e i Salesiani di Vasto

Sabato 11 dicembre l’associazione Un Buco nel Tetto insieme alla Parrocchia e Oratorio dei Salesiani Don Bosco di Vasto, organizzano una Raccolta Alimentare per augurare a tante famiglie bisognose di Vasto un sereno Natale. I volontari vi aspettano in alcuni supermercati: Eurospar, Conad Via Alessandrini, Gemmir Via Marco Polo, Spazio Conad Via Cardone, Todis C.so Mazzini, Conad Via Alfieri, Risparmio casa e Acqua e Sapone.

L’invito è a riempire il carrello della Solidarietà, con un piccolo gesto che fa una grande differenza, con latte, zucchero, caffè, riso, tonno, legumi, detersivi per la casa e per la persona.

“Basta poco per donate tanto. Aiuta anche tu chi ha bisogno”.