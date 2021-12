Fondo sostegno attività chiuse Abruzzo

E’ nato il Fondo per sostegno delle attività economiche chiuse previsto dal decreto Sostegni bis, che avrà valenza dal 2 dicembre 2021 fino al 21 dicembre 2021 e coinvolgerà le attività rimaste chiuse durante l’emergenza Covid come discoteche, sale da ballo, palestre, cinema, e teatri.

A disposizione ci sono 140 milioni di euro, 12 mila euro per tutte le attività ammesse e 37 mila euro per discoteche e sale da ballo. L’aiuto riconosciuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto e verrebbe ridotto solo nel momento in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, fino ad un importo di 3000 euro.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle istanze per richiedere il contributo, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2 comma2, del “Decreto Sostegni-bis” con il decreto 9 settembre 2021, potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica a partire dal 2 dicembre.