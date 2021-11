Allievi del 'Mattei' a Valencia e Berlino con il progetto Erasmus+

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

“Sono partiti alla volta di Valencia e Berlino 40 studenti dell'Istituto E. Mattei Vasto”, comunica il dirigente scolastico Nino Fuiano, “accompagnati da 4 loro docenti, nell'ambito del progetto europeo "WBL4STEM, Work- Based Learning for STEM-base Innovations", iniziato a settembre 2019 e che ha visto gli studenti del Mattei impegnati in una durissima selezione fino a marzo 2020, quando tutte le attività sono state sospese per 18 mesi, fino allo scorso settembre.

Oggi finalmente i primi 40 studenti sono partiti per la Spagna e la Germania dove realizzeranno stage aziendali di PCTO della durata di tre settimane; auguriamo a tutti buon Erasmus+!!”