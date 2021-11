Indimenticabile serata a Vasto con il premio Oscar Nicola Piovani

Grandissimo successo del concerto del premio Oscar Nicola Piovani a Vasto al Pala Bcc. L’evento è stato organizzato per il 170° anniversario dalla fondazione delle farmacie Pietrocola.

“E’ per noi l’anniversario della prima volta. La prima volta che compiamo 170 anni, la prima volta che dopo quattro passaggi generazionali alla guida della farmacia Pietrocola c’è una donna. E’ il primo decennale in cui la farmacia ha due punti vendita e che decidiamo di celebrare - hanno commentato Filippo e Marussia Pietrocola - un anniversario con un evento di questo tipo. Iniziativa voluta per stare vicino alla comunità che serviamo da 170 anni. Abbiamo scelto un evento musicale perché la musica ha sempre fatto parte della vita della nostra famiglia”.

Foto di Joseph Calvano