"Marsilio e Verì diano risposte concrete. Non si scherza sulla salute dei cittadini"

"Con una breve nota di quattro righe il Direttore generale della Asl Thomas Schael ha comunicato che da oggi 24 novembre e fino a data da destinarsi, sono sospesi tutti gli interventi chirurgici al 'San Pio' di Vasto fatta eccezione per quelli che hanno i requisiti e le caratteristiche dell'urgenza. Tutto ciò è inammissibile per un presidio ospedaliero importante e che abbraccia tutti i comuni del Vastese.

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l'assessore alla Sanità Nicoletta Verì, intervengano subito". E' quanto dichiara il sindaco Francesco Menna a seguito della comunicazione sugli interventi chirurgici all'ospedale di Vasto.

"Faccio inoltre un appello ai consiglieri regionali di centrodestra eletti nel Vastese a far sentire la loro voce in Regione e ad intervenire con atti e fatti concreti. Come sindaco di Vasto e come cittadino, sono pronto a qualsiasi battaglia. Sono pronto a scendere in piazza affinché sia garantito il diritto alla salute dei cittadini di Vasto e dell'intero comprensorio - prosegue Menna - Marsilio e la Verì diano dunque risposte concrete. Sono venuti a Vasto a presentare il progetto del nuovo Ospedale affermando che comunque i fondi a disposizione non sono sufficienti per realizzarlo, ma non una parola invece sul 'San Pio'.

Sulla salute dei cittadini non si scherza. Questa nota ricevuta è l'ennesima dimostrazione del totale abbandono nel quale è stato lasciato il nosocomio vastese da parte di una Regione assente e silente", conclude Menna.