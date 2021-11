“Insieme per un gioco” iniziativa dell’Associazione Live Musica con il Rotary Club Vasto e Assovasto

“Insieme per un gioco. Strenne in musica” è l’evento organizzato dall’associazione Live Music in collaborazione con Rotary Club Vasto e Assovasto, Domenica 19 dicembre alle ore 18 presso il Teatro Figlie della Croce di Vasto, con la direzione artistica di Paola Calvano e Lino Molino. E’ una serata di beneficienza per raccogliere tanti giocattoli che verranno consegnati a Padre Tonino Levita della Parrocchia dell’Incoronata di Vasto che li donerà ai bambini bisognosi. Il biglietto d’ingresso è un giocattolo nuovo da donare.

“Non c'è festa davanti al dolore di un bimbo a cui viene negata la gioia di un giocattolo”, commenta Paola Calvano.” Ringrazio l'imprenditoria Emidio Salvatorelli, l"Assovasto, Marina Ruggeri , Pietro Marino e il Rotary per il grande aiuto che daranno. Grazie al musicista Lino Molino che si esibirà gratuitamente il 19 dicembre. L’unica richiesta è portare giocattoli. Accendete anche voi un sorriso. Donate un giocattolo”.

L’ingresso è previsto con Green Pass e mascherina secondo le normative anti Covid-19.