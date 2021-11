Tanti gli eventi contro ogni forma di violenza sulle donne

Giornata ricca di incontri per Teresa Di Santo, presidente Emily Abruzzo per non dimenticare la violenza sulle donne.

Sabato 20 novembre alle 8.30 all’Istituto omnicomprensivo SPAVENTA di Atessa “Storie di donne e …anime belle” con Emily e il Rotary con Teresa Di Santo, Giuseppina Fabretti, Anna Nozzi, Annalisa Antichi e Andrea Iacovanelli, moderano Aninta Ubaldo Lemme e Giorgia Martinesi.

Ore 11,30 Conferenza Stampa di presentazione del progetto LIBRI SENZA FRONTIERE, presso la Sala consiliare “A. Boschetti” di Cupello, con lC di Monteodorisio, in collaborazione con Emily, Anffas e Matrix. Con la Dirigente e l'Assessore Giuliana Chioli una comunione di intenti, di emozioni e una condivisione di grandi progetti. Interverranno anche Bruno Donatella, Di Chiacchio Eliana, Di Fabio Antonella, Ricca Rosina, Tieri Carmelita, Costantini Graziella, Antonella Pizzi, Raimondi Luca e Vittoria Tiberio.

Ore 18.30 " L'amore è un'altra cosa" incontro con l'autrice Annalisa Giuliani al Teatro San Silverio di Scerni con la presenza di Teresa Di Santo. Un libro intenso e denso di emozioni.

“Grazie a tutte le donne” commenta Teresa Di Santo, “che quotidianamente ci danno fiducia, grazie alle mie associate, volontarie, professioniste eccellenti che senza tregua non si arrendono”