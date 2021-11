Stop ai tamponi per chi arriva all’aeroporto di Pescara da Malta, Spagna e Regno Unito

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha revocato l’obbligo di esecuzione dei tamponi molecolari per i passeggeri in arrivo da Malta, Spagna e Regno Unito e il conseguente isolamento fiduciario fino al risultato del test.

Ora, come si legge nella nuova ordinanza, “preso atto delle misure attualmente in vigore negli aeroporti italiani disposte dal Ministero salute e dal Governo e dell'attuale quadro pandemico dell'emergenza sanitaria Covid, viene di fatto revocato l'obbligo di esecuzione dei tamponi molecolari per i passeggeri in arrivo da Malta, Spagna e Regno Unito”.