Sciopero dei lavoratori del settore ambiente, domenica i rifiuti non vanno conferiti

Il servizio di raccolta dei rifiuti in città potrà subire disagi, per lo sciopero nazionale del personale dei servizi ambientali in programma lunedì 8 novembre.

"Pertanto la cittadinanza - si legge in un avviso del Comune di Vasto - è invitata domenica 7 novembre a non conferire rifiuti all’esterno delle proprie abitazioni. Presso scuole, ospedali e centri RSA il servizio sarà garantito".