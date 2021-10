Al via il corso di “Primo Soccorso” per il volontariato

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E’ iniziato ieri il corso di Primo Soccorso per il volontariato, organizzato dall’Odv Ricoclaun nell’ambito del progetto Regionale PerTeinVolo. E’ la dottoressa Francesca Marino, insieme a Ciro Sperinteo, Giammichele Giovanni, Fernando De Flumeri a svolgere il compito di docenti in uno corso teorico pratico che vuole dare le informazioni basilari, utili nella vita associativa ma anche in quella di tutti i giorni, a tante associazioni del territorio: Anffas Vasto, Avis Vasto, Admo Vasto, Amici di Zampa, Avi Alzheimer, Un Buco nel Tetto, Ricoclaun e Lory a Colori. Si parlerà di Traumatologia, patologie neurologiche, cardiovascolari, respiratorie, sincope, ustioni, patologie da freddo e caldo, intossicazioni, log roll, P.L.S.,cenni di B.L.S, disostruzione delle vie aeree.