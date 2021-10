Teresa Di Santo: “Anche nel nostro territorio purtroppo le donne sono vittime di violenza, anche le giovani ragazze”

Non solo donne adulte, ma purtroppo, sempre più frequentemente, anche giovani ragazze sono vittime di violenza. È recente la tristemente nota storia della donna, madre di cinque figli, vittima di aggressioni verbali e fisiche consumate dinanzi ai figli, di cui il maggiore di soli dodici anni, che dopo aver denunciato l’accaduto, è riuscita ad ottenere l’allontanamento dell’uomo dalla casa che condividevano.

Nella vicenda è stato fondamentale l’intervento di Emily Abruzzo, associazione nata nel 2007 per tutelare le donne vittime di violenza. Infatti, la signora è stata prontamente tutelata con supporto legale e psicologico, fornitole dalle associate di Emily Abruzzo. La Presidente, Prof.ssa Teresa Maria Di Santo sottolinea come essendo sempre maggiori gli episodi che interessano giovani ragazze, l’associazione Emily Abruzzo ha messo a punto un coordinamento giovanile composto da tre ragazze universitarie, avvicinatesi all’associazione attraverso articoli e incontri di formazione e, in aggiunta, dalla volontà di aiutare le loro coetanee. Infatti, l’obiettivo della sezione giovanile è quello di essere un riferimento per tutte le ragazze vittime di violenza, per tutti coloro che sono vittime di bullismo e cyberbullismo e portarli a seguire un percorso emotivo, legale e psicologico supportate dalle psicologhe e avvocatesse dello sportello SAVE di Emily Abruzzo.

Inizia il mese dedicato all'informazione e alla formazione con le scuole del territorio. Una serie di eventi che vede la collaborazione tra l'Associazione Emily Abruzzo, UNAVI ( Unione nazionale vittime), le scuole e il comune di Cupello , segnerà un percorso denominato “La chiave è nelle tue mani”, che avrà inizio il 25 Novembre, avrà seguito con il safer internet day a Febbraio e terminerà l'otto Marzo , giornata dedicata ai diritti negati e allo sfruttamento delle donne nel mondo del lavoro.

Teresa Di Santo ribadisce l'importanza della scuola e del ruolo dei Dirigenti e dei docenti nell'accogliere i progetti dell'associazione Emily Abruzzo per meglio prevenire e contrastare ogni forma di violenza, con testimonianze reali e laboratori che rendono i ragazzi i veri protagonisti degli eventi proposti.