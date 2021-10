Verso il ballottaggio, comizi finali di Giangiacomo e Menna

Ultimo giorno di campagna elettorale prima del ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre a Vasto.

I comizi finali dei candidati a sindaco Guido Giangiacomo e Francesco Menna sono in programma nella serata odierna.

Alle 18,30 Guido Giangiacomo, assieme ai rappresentanti della coalizione di centrodestra e ad Alessandra Notaro ed Alessandra Cappa che si sono accordati con lui in vista del voto decisivo, sarà al Politeama Ruzzi per l'incontro di chiusura. Un'ora più tardi, alle 19,30, l'appuntamento con Francesco Menna e la coalizione di centrosinistra, programmato in piazza Lucio Valerio Pudente, al cospetto di Palazzo d'Avalos, con a seguire lo spettacolo di cabaret di Uccio De Santis.

Domenica urne aperte dalle ore 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.

Al primo turno i due competitor hanno ottenuto i seguenti risultati: Francesco Menna 11.251 voti (47,77 per cento), Guido Giangiacomo 4.873 voti (20,69 per cento).