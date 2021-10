“Famiglia Insieme” a Cupello, Sportello Informativo Adozioni Internazionali “Sr. Pia Angelica Stanisci”

L’assessore alle Politiche Sociali di Cupello, Giuliana Chioli, informa che Sabato 16 ottobre alle ore 11, presso la Sala Consiliare “A. Boschetti” del Comune di Cupello, C.so Mazzini,1, ci sarà la presentazione di “Famiglia Insieme”, lo Sportello informativo Adozioni Internazionali “Sr. Pia Angelica Stanisci” .

Interverranno: il Sindaco di Cupello, Graziana Di Florio, l’assessore Giuliana Chioli, il presidente Famiglia Insieme Società Cooperativa Sociale, Vice presidente, Rina Mastrocola, Responsabile Sportello Adozioni Cupello Barbara Vitullo. E’ prevista inoltre la testimonianza delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino.

Famiglia Insieme costituita nel 2004, come Cooperativa Sociale – Onlus è oggi un Ente Autorizzato per le adozioni internazionali. Persegue il fine della promozione culturale e sociale dell’adozione e della solidarietà in ambito nazionale e internazionale, dando sostegno ed aiuto all’infanzia e alla famiglia, attraverso la realizzazione di progetti in favore dei minori abbandonati, delle donne e delle popolazioni in condizioni di estrema povertà sia in Italia che all’estero. Informa, forma e affianca i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale, cura all'estero lo svolgimento delle procedure necessarie per realizzare l'adozione, assiste la coppia davanti all'Autorità straniera e la sostiene nel percorso del post adozione.

La sede di Cupello, coordinata da Barbara Vitullo, in Via Marrucina 38 consentirà supporto, assistenza e accompagnamento nei percorsi di adozione internazionale a km 0.

Ingresso consentito con green pass e mascherina