Vasto, Anna Bosco e Nicola Della Gatta i più votati

In attesa dell'ufficialità del numero dei voti (che slitta per via di problemi registrati in alcune sezioni cittadine) i due candidati al Consiglio comunale più votati di questa tornata elettorale 2021 a Vasto dovrebbero essere Anna Bosco e Nicola Della Gatta, rappresentanti del Partito Democratico.

Entrambi, la prima assessore alle Politiche della scuola nell'ultima Giunta Menna e il secondo collaboratore nello staff del primo cittadino, al momento, superano le 600 preferenze personali.

Tra gli altri candidati più votati: Paola Cianci (Sinistra per Vasto), Francesco Prospero (Fratelli d'Italia), Alessandra Cappa (Notaro Sindaco Per Vasto), Alessandro D'Elisa (Moderati per Vasto) e Felicia Fioravante (Futuro e Sviluppo per Vasto).