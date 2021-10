Menna-Giangiacomo, il ballottaggio per il prossimo sindaco di Vasto

Saranno Francesco Menna e Guido Giangiacomo a sfidarsi al ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi per la scelta del futuro sindaco di Vasto.

Il primo cittadino uscente, ricandidato dal centrosinistra, in attesa dell'ufficialità dei voti che non arriva per degli errori emerse nelle procedure dello spoglio in alcune sezioni, ottiene un consensi di voti pari a circa il 47 per cento del corpo elettorale. Per il competitor in quota centrodestra una percentuale tra il 20 ed il 21 delle preferenze. A seguire Alessandra Notaro (La Buona Stagione) con il 17-18, Dina Nirvana Carinci (Movimento 5 Stelle) con l'11, Angela Pennetta (L'Arcobaleno) al 4 e, a chiudere, Anna Rita Carugno (Ora Rispetto per tutti gli animali) intorno all'1 per cento.