Fotografa la scheda per il voto, scattano denuncia e sequestro

Una ragazza è stata denunciata questa mattina a Vasto per essere stata sorpresa a fotografare la scheda elettorale all’interno della cabina con lo smartphone.

Ad accorgersi del comportamento irregolare nel seggio 6 in via dei Conti Ricci presso l’istituto superiore Palizzi uno degli scrutatori che ha subito segnalato quanto stesse accadendo. L’episodio è stata segnalato ai Carabinieri. Scheda elettorale e telefonino sequestrati.

La legge dispone il divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l’elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le apparecchiature delle quali sia in possesso. Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all’elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l’espressione del voto. Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a 1.000 euro.

da ilnuovoonline.it