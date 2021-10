Pareggia ancora la Vastese, 1-1 a Pineto contro il Castelnuovo Vomano

Ancora un pareggio per la Vastese di mister Fulvio D'Adderio. Finisce 1-1 la sfida giocata al 'Pavone-Mariani' di Pineto contro il Castelnuovo Vomano.

Entrambe nel primo tempo le reti del match: biancorossi in vantaggio al 19' con Alessandro (terzo gol per lui), padroni di casa che si rimettono in carreggiata con la realizzazione di Ripa al 34'.

Bello ed intenso il primo tempo, decisamente sotto tono e senza grosse emozioni la ripresa. Finisce con la divisione della posta in palio.