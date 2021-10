Vaccinazioni a Vasto, dalla prossima settimana al Palazzetto ex Salesiani

Ieri è stato ufficialmente chiuso il Centro vaccinale allestito presso il PalaBCC di via dei Conti Ricci.

Dalla prossima settimana le vaccinazioni riprenderanno presso il Palazzetto ex Salesiani con ingresso in via Santa Caterina da Siena.

La Asl Lanciano-Vasto-Chieti, nella programmazione settimanale dell'operatività dei vari centri nel territorio di riferimento, ha indicato per Vasto le aperture nelle giornate di mercoledì 6 e venerdì 8 ottobre, dalle ore 8.30 alle 13.