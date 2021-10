Covid-19, chiuso il Centro Vaccinazioni al PalaBCC

Quella di venerdì 1° ottobre è stata l'ultima giornata di operatività del Centro Vaccinazioni Città del Vasto, allestito sul parquet del PalaBCC di via dei Conti Ricci a Vasto.

La struttura, dallo scorso 9 aprile e per un periodo di poco meno di 6 mesi, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale nell'ambito della campagna vaccinale nel territorio, realizzata in collaborazione tra la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, il Comune di Vasto, il soggetto gestore Vasto Basket ed una ben organizzata rete di volontariato.

Il Centro Vaccinale vastese dalla prossima settimana sarà aperto presso il Palazzetto dello Sport ex Salesiani, di proprietà del Comune, in via Santa Caterina da Siena.

Da lunedì 4 ottobre il PalaBCC tornerà ad essere la 'casa della pallacanestro' per le attività sportive della Vasto Basket.