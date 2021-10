Ultimo giorno di campagna elettorale, i comizi dei candidati a sindaco

Mentre ieri sera Dina Nirvana Carinci ha invitato i vastesi tutti nella centralissima piazza Rossetti oggi ha scelto due appuntamenti per la chiusura della campagna elettorale, alle ore 15.30 a Vasto Marina passeggiata in risciò e conferenza stampa con la sottosegretaria Dalila Nesci e alle ore 17 presso la Bagnante.

Quella di oggi per gli elettori vastesi sarà la serata dei comizi ping pong.

Ma andiamo con ordine.

Anna Rita Carugno sostenuta dalla lista animalista ha deciso di fare passo, è stato effettuato il sorteggio per i quattro candidato sindaco rimanenti. Ed allora fuoco alle polveri. Si comincia in piazza Lucio Valerio Pudente dove alle ore 19.00 a parlare sarà il sindaco uscente Francesco Menna e alla stessa ora ci sarà Alessandra Notaro in piazza Rossetti (poi alle 21 in piazza Rodi alla Marina).

Alle 20.15 Menna lascerà il posto ad Angela Pennetta in piazza Lucio Valerio Pudente, mentre in contemporanea in piazza Rossetti, dove ha sempre parlato in campagna elettorale, ci sarà Guido Giangiacomo.

Poi la grande corsa ad affiggere l’ultimo manifesto: ci sarà tempo fino alle 24:00. A seguire il silenzio elettorale per aspettare le ore 7:00 di domenica 3 ottobre per l’apertura dei seggi.

Buon voto.