Bomba carta in via Murolo, paura al centro di Vasto

Indagano i Carabinieri della Compagnia di Vasto sull'episodio della bomba carta esplosa questa mattina, intorno alle 5, in via Murolo, in centro a Vasto, all'ingresso di un complesso che ospita gli uffici di alcune imprese.

Paura e spavento per i residenti, per il forte boato e la deflagrazione.

Danni ai vetri di alcune finestre ed al portone all'ingresso del palazzo.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco dal vicino Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, la Polizia ed i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia vastese dell'Arma.