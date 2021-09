Fuochi d'artificio per San Michele rinviati a venerdì 1° ottobre

I fuochi d'artificio in programma questa sera, giovedì 30 settembre alle ore 23,30, dalla zona del Pontile a Vasto Marina, per la conclusione dei festeggiamenti patronali in onore di San Michele Arcangelo sono stati rinviati a domani, venerdì 1° ottobre, alle 22,30.

La comunicazione arriva da palazzo di città.

Tutto questo per le "avverse condizioni meteo previste".