Hub vaccinale nella scuola Paolucci di Vasto per garantire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico

Hub vaccinale a scuola, nella secondaria di primo grado “R. Paolucci” I.C. 1 Spataro Paolucci di Vasto il 28 settembre. Ha raccontarlo è il dirigente Scolastico, Sandra Di Gregorio. “ Il personale sanitario dell’esercito con la presenza anche di ambulanza per eventuali emergenze ha eseguito vaccini ai ragazzi over 12 anni, in sintonia con la Asl, il Comune e il Prefetto, con l’obiettivo di garantire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022. C’è stata una buona adesione dei ragazzi, tutti con idonea documentazione e accompagnati dai genitori, così come prevede la normativa. Ci auguriamo tutti che quest’anno la scuola sia in presenza, senza Dad. Sia i bambini che i ragazzi hanno bisogno di ritrovare i loro compagni e di poter affrontare una scuola guardando negli occhi l’insegnante che spiega. Hanno bisogno di confrontarsi tra loro e con i docenti. "