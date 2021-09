La piccola Sophie è tornata a Vasto, sta bene!

La piccola Sophie, la bimba vastese di appena 20 mesi che ha subito alcune settimane fa un delicatissimo intervento chirurgico, che ha commosso tutti e ha unito in preghiera migliaia di persone in tutto il modo, è tornata a Vasto. Sta bene!

A Luglio, racconta la madre, le è stata scoperta a Pescara una massa che ha portato ad un primo intervento di rimozione parziale nel rene, scoprendo dall’istologico che la massa era purtroppo maligna i medici hanno preferito la rimozione completa del rene per una chemio più leggera, per salvaguardare il cuore della bambina, cardiopatica dalla nascita. Gli organi però hanno mostrato subito sofferenza dopo l’intervento, la bimba è entrata in coma ed è stata trasferita nell’ospedale pediatrico Salesi di Ancona nella rianimazione pediatrica. E’ stata di nuovo operata per un’emorragia, con un intervento rischiosissimo, per fortuna è andato tutto bene, meglio di come gli stessi medici si aspettavano. Hanno chiamato Sophie una leonessa. Lorena ha parole di grande apprezzamento per l’equipe straordinaria sia di Pescara che di Ancona, una vera eccellenza sanitaria. Ora, finalmente sono tornati a casa, a Vasto. Sophie deve fare vari controlli e terapie, ma sta bene.

I genitori della bimba ringraziano moltissimo le tantissime persone che hanno mostrato la loro vicinanza, tantissimi messaggi di solidarietà, di affetto ma soprattutto tantissime preghiere provenienti dalla comunità di Vasto, ma anche da tante città italiane e addirittura dall’estero. Non tutti conoscevano la famiglia di Sophie, ma si sono comunque uniti in preghiera sapendo di una bimba in gravi condizioni di salute. “La mano di Dio ha illuminato i medici”, dice Lorena, “e contemporaneamente si sono uniti migliaia di persone in un’unione miracolosa, si sentiva, si avvertiva il calore, la preghiera di tante persone. Grazie di cuore a tutti.”