Scuola di formazione in ADR diretta dal vastese Giampaolo Di Marco

E' stato presentato nell’Aula Giallombardo della Corte Suprema di Cassazione a Roma il primo ciclo di lezioni della Scuola di alta formazione in ADR (Alternative Dispute Resolution).

La scuola, la prima in Italia su questi temi, in collaborazione con le Università di Firenze, Trento e Perugia, è diretta dall’avvocato vastese Giampaolo Di Marco, presente a Roma insieme alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che non è voluta mancare all’evento, all’avv. Angelo Santi, presidente di UNAM-Unione

Nazionale Avvocati per la Mediazione, che ha fortemente promosso la nascita della scuola, e all’avv. Mauro Carlo Bonini, segretario generale del medesimo sodalizio.

Il Foro di Vasto ha contribuito in maniera decisiva all’iniziativa divenendone capofila ed esprimendo il direttore. Ciò è stato reso possibile grazie all’impegno profuso nel settore della ADR dalla Camera di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, presieduta dall’avv. Vittorio Melone e del quale

lo stesso avv. Di Marco è componente. Un progetto di alto profilo culturale e scientifico che verrà annualmente ripetuto.

Il percorso formativo proposto dalla scuola ha la durata di 200 ore e va nella direzione proposta dalla recente riforma della Giustizia Civile, all’interno della quale strumenti di risoluzione alternativi delle controversie vengono promossi e valorizzati.

“La scuola – spiega l’avv. Di Marco – vuole formare professionisti di alto profilo per cercare il modo di affrontare i conflitti pre-contenziosi non in chiave esclusivamente deflattiva del sistema Giustizia, ma come stabile metodo di risoluzione dei conflitti”.

Per le sue caratteristiche l’iter formativo proposto tende a favorire una diffusa cultura della soluzione alternativa delle controversie anche per agevolare la nascita e lo sviluppo dell’Ufficio del Processo, istituto di creazione inserito nella citata riforma della giustizia civile.

Con l’evento di ieri mattina ha avuto inizio anche il percorso formativo e la prima lezione è stata tenuta da Paola Lucarelli, professoressa ordinaria di Diritto commerciale, di Impresa: Contratti e Internazionalizzazione, di Mediazione dei Conflitti presso l’Università degli Studi di Firenze, co-ideatrice del progetto Giustizia semplice nonché componente la Commissione di riforma per il processo civile.