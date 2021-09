'Legends 2021', sport in spiaggia targati 'Masa'

In scena tra San Salvo e Vasto, nel corso di questo fine settimana, ‘Legends 2021‘, evento promosso da Nicola Borrelli, dai più conosciuto come Masa, con organizzazione di beach volley camp e sport in spiaggia nella location dello stabilimento balneare Happy Days di San Salvo Marina con l’accoglienza all’Hotel Holiday di Vasto Marina.

Un ringraziamento – dice l’organizzatore – va alla Regione Abruzzo, al Comune di Vasto e al Comune di San Salvo (dove si svilupperà l’evento), agli enti e gli sponsor che hanno sposato questo appuntamento che è all’insegna del turismo sportivo.