Il leader M5S Giuseppe Conte sostiene il “progetto politico di comunità” di Dina Carinci

Grande folla a Vasto in piazza del Popolo per incontrare il Presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte il 17 settembre in appoggio della candidata Sindaco a Vasto Dina Nirvana Carinci. Il leader è in giro in questi giorni in tante piazze italiane per ripartire dal contatto coi cittadini per ascoltarli, raccogliere le esigenze e raccontare quanto fatto in questi anni.

Dina Carinci ha presentato le liste in appoggio alla sua candidatura a Sindaco: “Siamo tutti persone perbene, ci mettiamo il cuore e abbiamo un unico comune denominatore: l’amore per Vasto. Ho vissuto 5 anni di opposizione, dura, e credo che questa città abbia bisogno di un cambio di passo, di un Sindaco che ascolti i cittadini. Questo voto darà la possibilità di esprimere una scelta che può cambiare le sorti di questa città. “

Il presidente Giuseppe Conte ha detto che i candidati di Vasto offrono con la candidata sindaco un “progetto politico di comunità” non improvvisato, fatto a misura di Vasto. Un progetto di paese che verrà perseguito nel senso della piena legalità, anticorruzione, con onore, disciplina e con etica pubblica. “A Vasto c’è stata l’elaborazione di una proposta politica, quartiere per quartiere,” ha precisato il presidente Conte “cercando di capire le esigenze, i bisogni di ogni quartiere e in questo percorso il Movimento 5 Stelle è stato il pilastro. Tante le cose da realizzare: infrastruttura idrica, rigenerazione urbana, proroga del superbonus 110 edilizia per migliorare e rendere efficiente le nostre case, per metterli in sicurezza gratuitamente, recuperando i nostri borghi, per un progetto di paese concreto. L’invito è a lavorare insieme per un’effettiva transizione ecologica e digitale per cablare aree interne, aree costiere, per eliminare le disuguaglianze. Azioni che mettano al centro l’inclusione sociale, per non lasciare nessuno indietro.” Ha concluso precisando che: “ Il Movimento 5 Stelle è in ottima salute e darà un contributo notevole all’intero paese”.

Giuseppe Conte è stato travolto dall’affetto della folla, che lo ha a lungo applaudito e acclamato, dimostrando quanto la popolarità del leader politico sia ancora piuttosto alta.