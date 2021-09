Giornata a cavallo nel ricordo del Dottor Roberto Festa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'Associazione Horse Men Team, in collaborazione con il Circolo Ippico Sansalvese, organizza una Giornata in ricordo dell'indimenticabile Dottor Roberto Festa, stimato pediatra a San Salvo morto in un tragico incidente.

L'appuntamento è per domenica 3 ottobre.

IL PROGRAMMA

Ore 7,30 accoglienza cavalieri ed iscrizioni

Ore 8,30 Messa in suffragio del Dott. Festa

Ore 9 colazione

Ore 9,30 partenza passeggiata a cavallo

Ore 13,30 rientro passeggiata

Ore 14 pranzo e animazione (aperti a tutti, grandi e piccini) con musica live

Info e prenotazioni (entro il 25 settembre): 329.5899919 (Chiara) e 335.8432337 (Nicola).

Il ricavato della giornata servirà ad acquistare attrezzature mediche per il reparto di Neonatologia dell'Ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto.