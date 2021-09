Presentata la lista Sinistra per Vasto che appoggia Francesco Menna

Presentata ieri, 15 settembre la lista “Sinistra per Vasto” nella sede elettorale di Viale Perth. Un gruppo di giovani e adulti, genitori e figli, studenti, operai, docenti, imprenditori, artigiani, professionisti del turismo, della sanità, della cultura, della scuola. Sono stati evidenziati i risultati di questi primi 5 anni: gli investimenti nella Riserva di Punta Aderci e di Vasto Marina; l’Isola Ecologica, il Biciplan, il Festival Dal Basso ed il progetto del nuovo canile comunale.

Il sindaco Francesco Menna ha evidenziato come sia una lista di cui è orgoglioso e onorato di avere al suo fianco per portare avanti i temi del lavoro, dei diritti, della sostenibilità. Temi importanti per tutta la comunità. Sinistra per Vasto è uno dei "sette tasselli" della coalizione che rendono unica e completa la squadra!