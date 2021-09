Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni oggi a Vasto a sostegno di Dina Carinci

E’ stata presentata oggi pomeriggio la lista Vasto d’Amare promossa da Claudio Di Vincenzo, segretario territoriale di Sinistra Italiana che sostiene il candidato sindaco Dina Carinci. A sostegno è arrivato a Vasto il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

Dina Carinci ha spiegato che il Movimento 5 Stelle di Vasto ha creato un progetto di città, un sogno comune, insieme alla lista Vasto d’Amare, mettendo al centro la partecipazione, l’ambiente, in un progetto condiviso. Claudio Di Vicenzo ha parlato dell’importanza dell’etica, della democrazia partecipativa, per combattere il clientelismo per un nuovo governo della cosa pubblica, con nuove modalità per promuovere un turismo consapevole nella nostra città, l’unione di tutto il territorio nelle scelte strategiche. Ha parlato delle potenzialità della lista da lui definita “lista civica politica mista”.

Il segretario Fratoianni ha parlato della necessità di un concetto nuovo di politica per affrontare la crisi attuale che abbia idee e coraggio, che sia capace di rispondere ai problemi concreti delle persone, mettendo al centro il territorio, come quello di Vasto, per valorizzarlo, con un’idea di sviluppo economico, migliorando il rapporto con l’ambiente, per renderlo fattore di crescita e sviluppo. La scelta di questa coalizione di Vasto, che ha messo la partecipazione tra i punti qualificanti, va nella giusta direzione per la costruzione di una pratica di governo che sappia misurarsi quotidianamente con gli elementi di attivazione diffusi del tessuto sociale, per rigenerare la capacità amministrativa del territorio, per comprendere i problemi, per creare strategie di intervento in un’idea di laboratorio politico che guarda avanti, va verso il nostro futuro.

Il senatore Gianluca Castaldi ha evidenziato l’importanza, nei mesi della pandemia, dei tanti incontri on line con i cittadini dei vari quartieri di Vasto, con cui si è ragionato di programmi, di idee. Si è creato un gruppo coeso, unito, che ha messo a punto delle proposte concrete e attuabili.