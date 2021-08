Incendi, un'altra domenica pesante

Un'altra domenica di fuoco e diversi roghi in territorio di Vasto, con alcune situazioni gravi in zona Villaggio Siv e Sant'Antonio Abate in particolare.

L'emergenza è scattata nel primo pomeriggio.

A causa delle fiamme è stato chiuso il tratto dell’A14 Adriatica tra Vasto Nord e Vasto Sud, in entrambe le direzioni.

I Vigili del Fuoco, anche con l'ausilio di elicotteri, e gli uomini della Protezione Civile sono al lavoro per domare le fiamme. Fiamme e fumo hanno raggiunto e lambito diverse abitazioni. La situazione più preoccupante si è registrata al Villaggio Siv. Alcune famiglie sono state precauzionalmente evacuate dalle loro case.

“Insieme alle forze dell’ordine – fa sapere il sindaco di Vasto, Francesco Menna – ho raggiunto i luoghi interessati dalle fiamme. Siamo in attesa dell’arrivo dei canadair. Invito tutti alla massima attenzione”.