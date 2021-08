Politiche per le disabilità, Giangiacomo incontra il Ministro Stefani

Incontro con il ministro per le Disabilità Erika Stefani, in visita in Abruzzo, da parte di Guido Giangiacomo, candidato sindaco del centrodestra a Vasto.

Nella sua tappa in terra abruzzese l’esponente del governo Draghi è stata accompagnata dal coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo e da Sabrina Bocchino, consigliere regionale del partito di Salvini.

Stefani ha incontrato Giangiacomo e gli operatori che lavorano nel campo della disabilità nella Cascina del Bosco di Don Venanzio a Pollutri.

Il candidato sindaco del centrodestra, intanto, ha anche incassato l’appoggio del movimento “Autonomi e partite Iva” che parteciperà alla prossima competizione elettorale. Se ne parlerà nella conferenza stampa indetta per venerdì 6 agosto, alla presenza del coordinatore regionale Alessandro Abagnale e del coordinatore locale Clemente D’Annunzio. Appuntamento alle 11.30 presso il Gran Cafè di via Marco Polo.