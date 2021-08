Concerto d’organo settecentesco nella Chiesa di Santa Maria Maggiore

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nella splendida Chiesa di Santa Maggiore, venerdì 6 agosto alle 19,45 i maestri Marco Vallese per l’organo e Federico D’Orazio per Violino e Viola, si esibiranno in concerto con brani di Vivaldi, Bach, Handel e anche un piccolo brano di Tchaikovsky, sia insieme che "solo organo, solo violino".

“L'esecuzione sull'organo settecentesco di Domenico Mangino”, dice il maestro Marco Vallese, “ è sempre complessa e particolare per via delle peculiarità dello strumento, la tastiera a scavezza "ottava corta", l’intonazione con Temperamento Mesotonico, che consente sonorità antiche ma chiaramente molto lontane dal contesto musicale odierno. Quindi con il concerto di Venerdì 6 agosto ci sarà la possibilità di rivivere le sonorità degli antichi compositori sul gioiello del Mangino.”

Programma

Concerto con Organo Mangino (1719), Violino e Viola

Antonio Vivaldi (1678-1741) - Sonata in Fa maggiore Op. 2 n. 4

Andante; Allemanda; 111. Sarabanda; IV. Corrente; "Organo e Violino"

J. S. Bach (1685-1750) - Partita per violino solo No. 3 BWV 1006

Preludio; "Violino solo"

Antonio Vivaldi (1678-1741) - Sonata in Sol maggiore Op. 2 n. 8

Preludio; 11. Giga; 111. Corrente;"Organo e Violino"

J. S. Bach (1685-1750) - Toccata e fuga in Re minore BWV 565

Toccata; 11. Fuga; "Organo solo"

P. 1. Tchaikovsky (1840-1893) - Reverie Op. 39, "Organo e Viola"

J. S. Bach (1685-1750) - Suite n. 1 BWV 1007

"Viola solo"

G. F. Handel (1685-1759) - Bourrée dalla Sonata in G Major, HWV 363, Op. 1, n. 5

"Organo e Viola"