E’ di Vasto Raul Zinni, il giovane calciatore che dalla Bacigalupo arriva nella Roma!

Raul Zinni, classe 2007, giovane ragazzo come tanti in apparenza, con l’esame di terza media fatto poche settimane fa alla Paolucci. Nella realtà la sua passione per il calcio emersa già dall’infanzia, in un percorso iniziato nella scuola calcio della Bacigalupo, l’ha portato a grandi soddisfazioni. Dal 2017 è passato al Pescara in quinta elementare con il ruolo di difensore centrale e ora, dopo 4 anni di grande impegno, la notizia: nella stagione 2021/2022 Raul Zinni entra nella Roma! Disputerà il campionato nazionale under 15 con la maglia giallorossa sempre come difensore centrale.

Raul Zinni da settembre 2021 si trasferirà nel centro sportivo “Fulvio Bernardini” della Roma a Trigoria, dove avrà la possibilità di allenarsi ma anche di continuare a studiare frequentando il liceo scientifico sportivo AS Roma, la scuola parificata riservata ai giovani tesserati della squadra.

Quello di Raul è un successo meritato, fatto di grande passione, dedizione, determinazione e grande sacrificio. Avendo anche 5 allenamenti settimanali a Pescara, era costretto a studiare la sera e la mattina presto, e ha dovuto dire no a tante feste, a tanti momenti di divertimento. Piano piano, con la sua grinta e la sua simpatia si è conquistato la stima degli allenatori e dei compagni, ma anche dei suoi professori e amici di scuola.

Una grande soddisfazione anche per i genitori, Barbara Lucci e Marco Zinni che hanno cercato sempre di dare a Raul la possibilità di sperimentare questo grande entusiasmo per il calcio, gli hanno sempre voluto dare la possibilità, intuendone le capacità, condividendo con altri genitori del territorio gli spostamenti Vasto Pescara.

Quello che attende ora Raul è un percorso molto significativo che, anche se impegnativo e difficile, gli darà la possibilità di far valere le sue competenze, le sue capacità, il suo intuito, la sua simpatia.

Forza Raul e Forza Roma!