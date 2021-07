Ha scelto di vivere a Vasto Giulio Innocenti, l’assistente operatore cinematografico che ha girato a maggio Gomorra 5

Giulio Innocenti è nato in Trentino-Alto Adige e ha conosciuto la moglie, di origini pugliesi a Milano. Entrambi lavoravano lì, poi nel 2009 hanno fatto una scelta radicale, cambiare completamente città, perché non reggevano più quei ritmi frenetici. Hanno preferito un luogo dove fosse bello vivere, scegliendo la bellezza, il relax, il mare, la vicinanza alla montagna, uno stile di vita più tranquillo dove fosse bello far crescere la propria figlia. Hanno scelto Vasto, dove la moglie aveva una casa dell’infanzia, una città che Giulio non conosceva ma appena l’ha vista ne è rimasto subito incantato.

Giulio Innocenti è un assistente operatore cinematografico, quello che gestisce la macchina da presa sul set, la cui funzione principale è quella di mettere a fuoco gli attori. E’ un libero professionista ed è chiamato dalle case di produzione, dai capi di reparto, il direttore di fotografia e l’operatore di macchina, nei film o nelle serie televisive. Ha una grandissima esperienza e tante sono stati i lavori importanti effettuati. L’ultimo che ha fatto è stato “Gomorra 5”, le cui riprese sono terminate a maggio 2021, e che andrà in onda a novembre, ma ha seguito anche tutte le altre edizioni. Per girarlo Giulio Innocenti è stato ben 27 settimane a Napoli, tornando a casa solo nei Weekend. Non può ovviamente svelare la trama dell’ultima serie, ma ha detto che sarà molto avvincente, gli attori protagonisti sono sempre gli stessi ma con l’aggiunta di altri personaggi e ci tiene a precisare che hanno dato tutti il massimo.

Il suo lavoro richiede molta esperienza, grande pazienza, professionalità e un grande sacrificio, quello di star lontano dalla sua famiglia, e tra le cose più belle per lui c’è quella di ritornare a casa, nella nostra città.