Grande successo di “Vasto in Cornice”, 3° concorso di Pittura Estemporanea

Tanti sono gli artisti che con le loro tele e colori stanno partecipando oggi 4 luglio al 3° Concorso di Pittura Estemporanea di “Vasto in Cornice”, nella bellissima costa di Vasto Marina. Il tema di quest’anno è rappresentare "I panorami del mare della Città del Vasto".

L’iniziativa è stata ideata e promossa dall'Associazione Competenze Mutidisciplinari (ACM) del Vasto, in collaborazione con il Consorzio di Vasto Marina, Il Consorzio Vasto in Centro, Banca Popolare Pugliese e con il patrocinio della Regione Abruzzo e della Città del Vasto.

“In ogni angolo della Costa Vastese”, dice Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, “artisti con tela e tavolozza ci hanno raccontato la bellezza della marina, la scogliera dei trabocchi, calette e paesaggi che rendono questa città meta ideale per un turismo dinamico e sostenibile e molto ambita da artisti che amano ritrarne le inimitabili bellezze della costa. Dalle 9 alle 18 tanti vastesi hanno avuto il piacere di incontrare in giro per Vasto Marina artisti intenti a dipingere per una manifestazione che ci auguriamo di ripetere. Ringrazio l’ACM nella persona del suo Presidente Carlo Viggiano, e tutti quanti hanno collaborato per la riuscita di questo bellissimo evento”