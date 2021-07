Il Circolo Vastophil nel Direttivo della Filatelia nazionale

Elezioni per la Federazione fra le Società Filateliche Italiane; la scelta è stata fatta a Venezia. Il sessantasettenne presidente uscente, Bruno Crevato-Selvaggi, subentrato a gennaio, in quanto vice-presidente, al dimissionario Piero Macrelli, è stato eletto con 192 preferenze contro le 26 dello sfidante, Massimo Massetti.

“Hanno prevalso le idee e la voglia di fare. Ha vinto la filatelia”, dice il neoletto che ora intende applicare il programma presentato, a cominciare dal rinnovamento del sito.

Entrano in squadra: Luca Lavagnino (ha ottenuto 196 voti), Paolo Guglielminetti (194), Giuseppe Galasso e Giulio Perricone (entrambi 191), Andrea Fusati e Vinicio Sesso (a pari con 177), Aniello Veneri (167) e Franco Laurenti (157). Senza problemi la scelta inerente al Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, visto che il numero delle persone candidate era identico a quello da eleggere. Pertanto per il Collegio dei Probiviri eletti Luciano Calenda, Giulia Orlando, Alessandro Papanti; per i Revisori dei Conti eletti Maurizio Amato, Corrado Bianchi, Claudio Magro.

Grande soddisfazione per la Filatelia abruzzese e in particolare per il Circolo Filatelico Vastophil “Rino Piccirilli” che con il suo Presidente Giuseppe Galasso ritorna a far parte del Direttivo della filatelia nazionale.

"Non dobbiamo infatti dimenticare che anche il predecessore Rino Piccirilli fece parte del Direttivo Federale - sottolinea il vice presidente del Circolo Luciano Di Ilio -. Il riconoscimento per l’attuale Presidente, eletto con 191 preferenze e risultato il terzo degli eletti, non fa che confermare l’alto prestigio che il locale Circolo Filatelico ha saputo guadagnarsi e continua ad avere nell’ambito della filatelia organizzata a livello nazionale.

L’appuntamento annuale con la Manifestazione 2021 è dal 14 al 19 settembre prossimi per celebrare il 700° Anniversario della morte di Dante Alighieri non solo con mostre filateliche ma anche con libri, cartoline, figurine, fumetti e oggettistica dantesca. Naturalmente una gran parte della mostra avrà come protagonista la famiglia Rossetti che ebbe (e continua ad avere) un ruolo fondamentale nell’analisi critica e nella diffusione dell’opera dantesca.

A giorni seguirà un dettagliato comunicato stampa con il programma completo della manifestazione".

Nella foto in galleria il presidente Galasso e il vice Di Ilio