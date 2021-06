Solennità dei Santi Pietro e Paolo, festa religiosa senza la tradizionale processione

Oggi, martedì 29 giugno, la Chiesa universale celebra la Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

"Per la nostra comunità parrocchiale è un giorno speciale - sottolinea il parroco, Don Gianni Sciorra - perché viviamo anche la festa del nostro patrono San Paolo. Avremo l’opportunità di ritrovarci tutti insieme per la Santa Messa alle ore 19.00, anche se la nostra devozione al Santo non potrà continuare subito dopo con la processione per le vie del quartiere.

Per preparare il nostro cuore a vivere questo appuntamento, vi ripropongo il testo della preghiera che il nostro Arcivescovo ha scritto per noi:

«Non sono più io che vivo,

è Cristo che vive in me»

(Gal 2,20)

Prega per noi, Paolo,

apostolo delle genti,

perché possiamo vivere come Te

l’incontro con Gesù risorto,

che cambia il cuore e la vita.

Aiutaci a svuotarci di noi

per riempirci di Lui,

affinché, resi forti dal Suo Spirito,

siamo capaci di credere, di sperare e di amare

oltre ogni misura di prova o di stanchezza.

Ottienici di essere testimoni

umili e innamorati

di Colui che è la speranza del mondo:

Cristo, vita nostra, vita vera,

luce senza tramonto

nel tempo e per l’eternità.

Amen. Alleluia!

(† Bruno Forte)"