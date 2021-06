Meravigliose maioliche riqualificano la fontanella della scuola primaria San Lorenzo

Ultimo giorno di scuola in festa per tutti gli alunni della Scuola Infanzia e Scuola Primaria San Lorenzo, della Nuova Direzione Didattica, insieme con la Dirigente Concetta Delle Donne, gli insegnanti, il maestro d’arte Giuseppe Buono del laboratorio Creta Rossa, il Comitato di quartiere San Lorenzo, la Parrocchia con la presenza di Don Americo Carugno, i volontari della Comunità Giovanni XXIII ed il Comune con l’assessore Anna Bosco, i bambini hanno regalato alla fontana antistante la scuola ed alle pareti esterne un nuovo aspetto. Hanno infatti realizzato delle allegre e colorate piastrelle, firmate da ciascuno di loro, che valorizzano la storica fontana del quartiere. I protagonisti di quest’opera d’arte sono stati i bambini dell'Infanzia che durante l’anno scolastico, in un’attività laboratoriale con il maestro Giuseppe Buono, nell'ambito del progetto di Istituto "AcquaAmicaMia", di cui è referente l’insegnante Paola Melis, hanno avuto modo di lavorare in un percorso più ampio di educazione ambientale e di cittadinanza e centrato sul valore dell'acqua.

Il filo conduttore del progetto fondato sul valore simbolico dell'esempio di cittadinanza attiva già dalle piccole cose e fin da piccoli, è stato condiviso dalle famiglie che hanno contribuito attivamente alla realizzazione dello stesso in collaborazione con il Comitato di Quartiere, la parrocchia, la Comunità Giovanni XXIII e il Comune di Vasto.

Il dirigente scolastico, Concetta Delle Donne, ha evidenziato che è stata una significativa esperienza di continuità orizzontale e verticale, di condivisione di intenti, di collaborazione, di comunità educante.

L’assessore Anna Bosco ha lodato la comunità di San Lorenzo come esempio virtuoso di squadra capace di lavorare per il bene comune.