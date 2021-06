La novità per le isole Tremiti arriva da Trenitalia

Sarà possibile dal 13 giugno attivare "Tremiti Link", il nuovo servizio di Trenitalia, che consentirà di raggiungere in treno Termoli e imbarcarsi su un traghetto diretto alle isole Tremiti. Con l'attivazione dell'orario estivo, scegliendo i treni regionali sarà possibile raggiungere direttamente il porto di Termoli, partendo da Pescara, Campobasso e Foggia e usufruire dei collegamenti via traghetto per l'arcipelago, connessi con gli orari di arrivo dei treni. Sono in totale sei le corse dai traghetti, effettuate da due diverse compagnie, con partenze suddivise nel corso della mattinata e rientro nel pomeriggio.

La soluzione intermodale “treno più traghetto” consentirà di raggiungere facilmente e senza necessità di usare l'auto privata il porto di Termoli e vivere una esperienza di viaggio piacevole e più sostenibile.

Per incentivare l'uso del treno, Trenitalia propone offerte dedicate, tariffe speciali e riduzioni. Bambini e ragazzi fino a 15 anni, accompagnati da un adulto over 25, possono viaggiare gratuitamente con la Promo Junior, mentre i titolari di abbonamento regionale possono partire con un'altra persona con un solo biglietto grazie alla promo Viaggia con me.